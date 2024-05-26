Сухогруз потерял управление и врезался в железнодорожный мост в Ростове-на-Дону

Сухогруз «Зеленга» протаранил железнодорожный мост в Ростове-на-Дону днем 26 мая. У судна снесена капитанская рубка.
Как сообщает портал 161.RU, сухогруз врезался в мост вскоре после полудня. Со ссылкой на МЧС уточняется, что «Зеленга» не смогла войти в открытый пролет из-за отказа рулевого управления.
Новости Ростова | 161.RU
В итоге сухогруз прошел в несудоходный пролет моста и отсановился после того, как была снесена рулевая рубка.
Сухогруз уже отбуксировали, мост осмотрели. Власти заявляют, что железная дорога не повреждена и движение поездов не останавливается.