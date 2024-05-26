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    Сухогруз потерял управление и врезался в железнодорожный мост в Ростове-на-Дону

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    Сухогруз «Зеленга» протаранил железнодорожный мост в Ростове-на-Дону днем 26 мая. У судна снесена капитанская рубка.

    Фото: Новости Ростова | 161.RU
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    Как сообщает портал 161.RU, сухогруз врезался в мост вскоре после полудня. Со ссылкой на МЧС уточняется, что «Зеленга» не смогла войти в открытый пролет из-за отказа рулевого управления.

    Новости Ростова | 161.RU

    В итоге сухогруз прошел в несудоходный пролет моста и отсановился после того, как была снесена рулевая рубка.

    Фото: Новости Ростова | 161.RU
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    Сухогруз уже отбуксировали, мост осмотрели. Власти заявляют, что железная дорога не повреждена и движение поездов не останавливается.

    Фото: Новости Ростова | 161.RU
    Фото: Новости Ростова | 161.RU

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