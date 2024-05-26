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    Главу района ищут в Омской области после того, как он уехал с места аварии

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    Главой Полтавского района Омской области Александром Милашенко интересуется дорожная полиция в регионе. Губернатор задумался о целесообразности оставлять его в должности.

    Об аварии 26 мая пишут губернатор региона Виталий Хоценко и региональное управление МВД. Накануне «Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Иж».

    Водитель «Ниссана» сел в попутный автомобиль и покинул место ДТП. Его всё еще ищут. В отношении Милашенко составлены протоколы об оставлении места ДТП и выезде на встречную полосу.

    Известно, что водитель «Ижа» обратился за медицинской помощью. «По результатам проверки совместно с депутатами районного совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы», — написал губернатор.

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