Фаллос, ствол и костюм человека-паука. В Петербурге задержали интересного молодца на угнанном каршеринге

Нетрезвый водитель за рулем каршеринга повеселил инспекторов ДПС ранним утром в Приморском районе Петербурга. Но сперва вынудил за собой побегать. В салоне автомобиля нашлись силиконовые изделия, костюмы для ролевых игр и пистолет. Подробности 26 мая сообщаются в паблике «Дорожный инспектор».
Все началось с того, что водитель белой машины марки «Хавэйл» проигнорировал взмах жезлом. Через пару километров автомобиль остановился, и из него выбежали люди. Нашли их во дворах Приморского проспекта, наручники защелкнулись на рулевом. Чрезмерная выносливость и сниженная чувствительность к раздражителям типа струи из перцового баллончика натолкнули инспекторов на мысль о наркотическом опьянении героя. Как оказалось, он уже был лишен права управления после нетрезвой поездки. На каршеринге мужчина ехал под чужим аккаунтом.
На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники начали осматривать вещи в салоне, благо, посмотреть было на что. Несколько фаллосов довольно внушительных размеров, имитация других интимных частей тела, костюм человека-паука, юбки, корсеты и прочие предметы неординарного гардероба. А запас лекарств, выпавший из сумки, намекал на то, что герой имеет не самое здоровое сердце. В куче барахла также нашелся травматический пистолет.
Водитель оказался 30-летним приезжим из Тольятти. От освидетельствования он отказался, за что получил протокол. Еще один оформили по статье об управлении транспортным средством после лишения права управления. В ближайшем будущем полиция может возбудить дело по статьям об угоне и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.