Фаллос, ствол и костюм человека-паука. В Петербурге задержали интересного молодца на угнанном каршеринге

Нетрезвый водитель за рулем каршеринга повеселил инспекторов ДПС ранним утром в Приморском районе Петербурга. Но сперва вынудил за собой побегать. В салоне автомобиля нашлись силиконовые изделия, костюмы для ролевых игр и пистолет. Подробности 26 мая сообщаются в паблике «Дорожный инспектор».



Все началось с того, что водитель белой машины марки «Хавэйл» проигнорировал взмах жезлом. Через пару километров автомобиль остановился, и из него выбежали люди. Нашли их во дворах Приморского проспекта, наручники защелкнулись на рулевом. Чрезмерная выносливость и сниженная чувствительность к раздражителям типа струи из перцового баллончика натолкнули инспекторов на мысль о наркотическом опьянении героя. Как оказалось, он уже был лишен права управления после нетрезвой поездки. На каршеринге мужчина ехал под чужим аккаунтом.

