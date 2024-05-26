    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    771мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur97.1

    В России столкнулись корабли, в Армении — катастрофичное наводнение: новости 26 мая

    Главные события уходящего дня

    1631
    обсудить
    Рассказываем о том, что произошло в России и за ее пределами
    Рассказываем о том, что произошло в России и за ее пределамиФото: shot_shot / T.me; Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 мая.

    Аварии с кораблями

    В России случились сразу две аварии с кораблями. Первая — в Санкт-Петербурге, вторая — в Ростове-на-Дону.

    В Петербурге ночью 26 мая под Литейным мостом столкнулись два судна. Происшествием занимается транспортное управление СК в регионе.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    По данным ведомства, авария произошла, когда теплоход «Соларис» уходил от столкновения с другим судном. По словам очевидцев, капитан был вынужден резко затормозить под Литейным мостом. Уже водой «Соларис» прибило к «Чайке».

    Жертв и пострадавших нет, проводится проверка.

    На фото — последствие от столкновения
    На фото — последствие от столкновенияСеверо-Западная транспортная прокуратура
    ПоделитьсяПоделиться

    В Ростове сухогруз потерял управление и врезался в железнодорожный мост. У судна снесена капитанская рубка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло в результате отказа рулевого управления.

    На видео слышно, что сотрудники другого теплохода, рядом с которым курсировал сухогруз, опасаются, что оно врежется в них

    читатель 161.RU

    По информации донского МЧС, судно село на мель и прошло в несудоходный пролет Ростовского подвижного железнодорожного моста.

    — Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт, — рассказали в ведомстве.

    Известно также, что железнодорожные пути повреждений не имеют, а мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.

    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В Армении река вышла из берегов. Обрушилась дорога, взорвалась заправка, погиб человек

    shot_shot / T.me

    На севере Армении произошло наводнение — река Дебед вышла из берегов. В районе паводка эвакуировано порядка 200 человек. Известно минимум об одном погибшем.

    В городе Алаверди взорвалась газозаправка. По данным МВД Армении, взрыв на заправке произошел из-за короткого замыкания, вода залила компрессоры. Также в районе паводка обрушилась часть трассы, которая соединяет Армению с Грузией. Железнодорожное сообщение остановлено.

    Посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по оказанию помощи республике после наводнения и установлению россиян среди пострадавших, сообщили в МИД России. Также в министерстве добавили, что российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении.

    В Новокузнецке автобус въехал в ограждение, пострадали девять человек

    Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области — Кузбассу
    ПоделитьсяПоделиться

    О случившемся сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них четверо несовершеннолетних, сообщили в областном центре медицины катастроф, передает ТАСС.

    Депутаты обсуждают повышение налогов

    В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ (налог на доходы физических лиц) при доходах, равных двукратному размеру средней зарплаты в России. По мнению депутатов, это исключит рост налоговой нагрузки для большинства.

    На данный момент в РФ действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, а для части доходов выше пяти миллионов рублей в год — 15%.

    — Представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения так, чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую, — говорится в рекомендациях по изменению налоговой системы, передает РБК.

    Рассказываем о том, что произошло в России и за ее пределами
    Рассказываем о том, что произошло в России и за ее пределамиФото: shot_shot / T.me; Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    На фото — последствие от столкновения
    На фото — последствие от столкновенияСеверо-Западная транспортная прокуратура
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    Фото: Ренат Дайнутдинов / 161.RU
    Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области — Кузбассу

    По теме

    КораблиАварияРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургАрменияПоток
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close