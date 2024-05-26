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    Патриарх подарил новому министру обороны Белоусову икону Тихвинской Божьей Матери

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    Андрей Белоусов принял участие в литургии в главном храме ВС РФ в Подмосковье 26 мая. В конце патриарх Кирилл подарил ему икону.

    Об участии Белоусова, недавно назначенного на пост министра обороны России, пишет RT. Также во время литургии в храме присутствовали замминистра обороны Виктор Горемыкин.

    После окончания службы патриарх отметил, что Белоусов «по-настоящему» воцерковленный, а не протокольно. Он пожелал «многое лета нашему министру» и подарил ему образ Тихвинской Божьей Матери.

    Патриарх пояснил, что эта святая считается защитницей российских рубежей в северной части страны, «откуда в своё время Россия испытывала особые опасные нападки и наступления».

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