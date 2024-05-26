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    Пассажирский автобус врезался в ограждение в Новокузнецке, пострадали дети

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    «Волгабас» врезался в ограждение железной дороги в Новокузнецке. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг.

    Фото: полиция Кузбасса
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    О возбуждении дела 26 мая сообщает СК в регионе. Водитель пассажирского автобуса съехал с проезжей части и врезался в металлическое ограждение лобовым стеклом. Некоторых пострадавших пришлось деблокировать.

    От удара пассажиры в салоне упали и получили травмы. На данный момент известно о девяти пострадавших. Портал NGS42.RU уточняет, что четверо из них дети. Также пострадали двое пенсионеров: 70-летняя женщина и 66-летний мужчина. Все в состоянии средней степени тяжести.

    Фото: полиция Кузбасса

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