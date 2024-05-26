«Зазевался». Чуть не подрезавший в Пулково самолет техник объяснил, как оказался на пути лайнера

Техник компании, которая обслуживает самолеты Nordavia в Пулково объяснил, как чуть не устроил аварию на летном поле. По его словам, он просто зазевался.

Такие объяснения, по данным «Фонтанки», техник дал транспортной полиции после того, как чуть не оказался вместе с машиной под ударом самолета. Как ранее сообщала транспортная прокуратура, у техника не было разрешения находиться на летном поле. Проверка продолжается, о возбуждении дела информация не поступала.

Техник оказался на линии рулежки самолета Ан-26 «Костромского авиапредприятия» около двух часов дня 26 мая. Командир судна успел остановиться за 50 метров от автомобиля. Никто не пострадал.