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    Водитель в Пулково чуть не «подрезал» самолет

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    Двигавшийся на стоянку борт в Пулково чуть не снес автомобиль технического работника авиакомпании. Прокуратура выясняет, как он оказался на летном поле.

    О проверке сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Водитель авиакомпании Nordwind около полудня 26 мая выехал на автомобиле на территорию летного поля. В этот момент в Пулково приземлился борт из Костромы. Командир судна остановился в 50 метрах от машины. Никто не пострадал.

    По данным управления, у водителя не было разрешения на вождение в этой зоне.

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