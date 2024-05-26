Водитель в Пулково чуть не «подрезал» самолет

Двигавшийся на стоянку борт в Пулково чуть не снес автомобиль технического работника авиакомпании. Прокуратура выясняет, как он оказался на летном поле.

О проверке сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Водитель авиакомпании Nordwind около полудня 26 мая выехал на автомобиле на территорию летного поля. В этот момент в Пулково приземлился борт из Костромы. Командир судна остановился в 50 метрах от машины. Никто не пострадал.

По данным управления, у водителя не было разрешения на вождение в этой зоне.