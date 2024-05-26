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    В Башкирии отдых в кафе участников СВО закончился массовой дракой, СК выясняет, кто нахулиганил

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    С массовой дракой в кафе разбираются правоохранительные органы Республики Башкортостан. Компания отдыхающих не поладила с владельцами заведения.

    О возбуждении дела по статье о хулиганстве сообщает региональное управление СК 26 мая, хотя драка была еще 18 числа. Пока что в деле нет подозреваемых, оно возбуждено по факту события.

    Как описывают местные СМИ, в кафе села Верхнеяркеево, которым владеют граждане Армении, отдыхали два участника СВО. Владельцы заведения утверждают, что вели себя мужчины неподобающе и им было сделано замечание. За клиентов вступились другие отдыхающие, которые якобы потребовали извинений у армянской диаспоры, но стало только хуже и началась массовая драка.

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