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    На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

    В нём не поможет знание всех столиц мира

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    4 комментария
    Каким бы сложным ни был экзамен, приходить на него стоит в хорошем настроении
    Каким бы сложным ни был экзамен, приходить на него стоит в хорошем настроенииФото: Максим Серков / NGS42.RU
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    Судя по средним результатам ЕГЭ последних лет, экзамен по географии — один из самых сложных. Сдающие этот предмет должны и время по часовым поясам уметь считать, и историю планеты знать, и названия всех крупных российских заводов помнить. Если бы за ЕГЭ по географии взялись взрослые, то вряд ли написали бы даже на проходной балл. Или мы ошибаемся? Попробуйте набрать хотя бы 5 из 10 в нашем тесте по вопросам экзамена.

    Какие два из этих городов России являются центрами производства алюминия?

    В дни голосования на выборах в Государственную думу избирательные участки открываются в 8 утра по времени региона. Сколько времени будет в Москве, когда участки откроются в Калининграде?

    Эта страна — вторая по площади территории на материке, расположена в трех климатических поясах. В течение трех веков она была испанской колонией. Природные ресурсы разнообразны: имеются запасы нефти, природного газа, руд цветных металлов, плодородные степные почвы. Особенностью страны является высокий уровень ее урбанизации (89%). Столица — самый крупный город в стране.

    О какой стране речь?

    Какие два из этих городов России имеют наибольшую численность населения?

    Расположите события в геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

    1. В неогеновом периоде многие древние складчатые области испытали поднятие.
    2. В юрском периоде обширные территории покрылись лесами, состоящими из древовидных папоротников.
    3. В девонском периоде сформировались самые древние на Земле залежи каменного угля.

    Определите регион России по описанию.

    Автономный округ в составе РФ. Приморская территория омывается морями двух океанов. Рельеф в основном горный, климат субарктический, в северной части арктический. Практически по всей территории распространена многолетняя мерзлота. Разведаны запасы оловянных руд и золота. Крайняя восточная точка территории имеет западную долготу.

    Какие из этих утверждений об Индии верны?

    1. Индия по форме правления является республикой.
    2. Страна является самой крупной в Азии по численности населения.
    3. В общей численности населения Индии преобладает сельское население.
    4. Индия обладает значительными запасами каменного угля и железных руд.

    Расположите моря в порядке понижения их солености

    Расположите эти горные системы с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самой западной.

    На территории какого субъекта РФ находится единственный незамерзающий порт России на Каспии?

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    На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

    ЕГЭ по географии действительно не такой простой, как кажется!

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    На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

    Вам бы не пришлось пересдавать: у вас неплохой результат.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

    Отличный результат! Вам бы позавидовали многие сдающие ЕГЭ.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

    Вы знаете планету как свои пять пальцев. Экзамен вам не страшен.

    Поделитесь результатом

    Каким бы сложным ни был экзамен, приходить на него стоит в хорошем настроении
    Каким бы сложным ни был экзамен, приходить на него стоит в хорошем настроенииФото: Максим Серков / NGS42.RU

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