На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

Судя по средним результатам ЕГЭ последних лет, экзамен по географии — один из самых сложных. Сдающие этот предмет должны и время по часовым поясам уметь считать, и историю планеты знать, и названия всех крупных российских заводов помнить. Если бы за ЕГЭ по географии взялись взрослые, то вряд ли написали бы даже на проходной балл. Или мы ошибаемся? Попробуйте набрать хотя бы 5 из 10 в нашем тесте по вопросам экзамена.

