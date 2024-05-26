«Все животные мира завелись». Бобер и попугай ара гуляли воскресным вечером в Петербурге

Прогуливающийся вдоль Мойки бобер был замечен вечером в воскресенье, 26 мая, у Новой Голландии. Над невозмутимым зверем кружила целая стая ворон вперемежку с возбужденными чайками.
читатель «Фонтанки»
«Какого он кипиша навел, все животные мира завелись», — прокомментировал происходящее один из очевидцев.
Примерно в это же время в Московском районе, на проспекте Юрия Гагарина прохожие обнаружили попугая ару. Крупная птица невозмутимо сидела на дереве, рядом кто-то повесил поясную сумку. Поначалу очевидцы решили, что ара бесхозный, но приближаться к пернатому не решились. Спустя несколько минут хозяин попугая нашелся — оказывается, он просто выгуливал своего питомца.
Бобры в городской черте стали для Петербурга почти обычным делом. Ранее самого крупного грызуна Европы замечали в ЦПКиО и на Малоохтинской набережной. При этом бобер — зверь не безобидный и в случае чего может за себя постоять.