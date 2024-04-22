    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    758мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.44eur99.58

    Самый крупный грызун Европы появился прямо в ЦПКиО в Петербурге

    608
    обсудить

    Петербургский фотограф-натуралист Борис Славин повстречал бобра в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге. На глазах у изумленного зрителя грызун вылез на берег и принялся объедать ветку ивы. Об этом 22 апреля биолог Павел Глазков рассказывает в своем канале «Каждой твари по паре».

    Во второй половине весны бобры активно расселяются и ищут новые территории, они заплывают даже в такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Если на Елагином острове для бобра найдется много еды, и посетители не станут его беспокоить, он вполне может здесь обосноваться, отмечает Павел Глазков.

    «Бобры ведут сумеречный и ночной образ жизни, но весной они становятся менее осторожными и позволяют понаблюдать за собой. Напомню, что близко к бобру лучше не подходить: в случае опасности он может совершить стремительный прыжок и пустить в ход свои острые зубы», - добавляет биолог.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БобрыЕлагин островЖивотныеПриродаПавел Глазков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close