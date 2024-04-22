Самый крупный грызун Европы появился прямо в ЦПКиО в Петербурге

Петербургский фотограф-натуралист Борис Славин повстречал бобра в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге. На глазах у изумленного зрителя грызун вылез на берег и принялся объедать ветку ивы. Об этом 22 апреля биолог Павел Глазков рассказывает в своем канале «Каждой твари по паре».



Во второй половине весны бобры активно расселяются и ищут новые территории, они заплывают даже в такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Если на Елагином острове для бобра найдется много еды, и посетители не станут его беспокоить, он вполне может здесь обосноваться, отмечает Павел Глазков.

