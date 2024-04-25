«И свое право он мог отстоять зубами!» Посмотрите, кто перешел дорогу леснику в Ленобласти

Одного из обитателей Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области заметили за утренней прогулкой. Бобр слега насторожился, когда его одиночество прервали, но после решил продолжить путь.
«Неожиданная встреча на прибрежной тропе. <…> Конечно же, право первым пройти перекресток получил заповедный обитатель!» - написали в ВК-сообществе заповедника 25 апреля. Грызуна заметил научный сотрудник учреждения. Судя по кадрам, неожиданной встрече четвероногий был не рад, на время он даже застыл, рассматривая прохожего. Однако после бобр все-таки продолжил неспешную прогулку.
«И свое право он мог отстоять зубами!», - написали в комментариях под видео.
Ранее «Фонтанка» публиковала видео трапезы бобра. Грызун был так увлечен найденной добычей, что не замечал съемку .