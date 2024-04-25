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    «И свое право он мог отстоять зубами!» Посмотрите, кто перешел дорогу леснику в Ленобласти

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    Одного из обитателей Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области заметили за утренней прогулкой. Бобр слега насторожился, когда его одиночество прервали, но после решил продолжить путь.

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    «Неожиданная встреча на прибрежной тропе. <…> Конечно же, право первым пройти перекресток получил заповедный обитатель!» - написали в ВК-сообществе заповедника 25 апреля. Грызуна заметил научный сотрудник учреждения. Судя по кадрам, неожиданной встрече четвероногий был не рад, на время он даже застыл, рассматривая прохожего. Однако после бобр все-таки продолжил неспешную прогулку.

    Автор: Нижне-Свирский государственный заповедник

    «И свое право он мог отстоять зубами!», - написали в комментариях под видео.

    Ранее «Фонтанка» публиковала видео трапезы бобра. Грызун был так увлечен найденной добычей, что не замечал съемку .

    Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник

    БоберЛенобластьНижне-Свирский государственный заповедник
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