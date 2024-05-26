Мантуров спустился с неба на землю. И пообещал, что с самолетами будет так же, как с автопромом

Денис Мантуров заявил, что Россия не допустит повторения ситуации с резким уходом с рынка стратегически важных зарубежных производителей. Комментарий первого вице-премьера 26 мая опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

Журналист спросил Мантурова, распахнет ли Россия свои объятия, если возобновятся нормальные экономические связи и производители самолетов Boeing и Airbus захотят вернуться на демонстративно покинутый ими рынок.

«Вы знаете, я опущусь с неба на землю, — ответил Денис Мантуров. — Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные. Ну после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, оказалось, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили. Повтора такого же не будет».