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    Мантуров спустился с неба на землю. И пообещал, что с самолетами будет так же, как с автопромом

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    Денис Мантуров заявил, что Россия не допустит повторения ситуации с резким уходом с рынка стратегически важных зарубежных производителей. Комментарий первого вице-премьера 26 мая опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

    Журналист спросил Мантурова, распахнет ли Россия свои объятия, если возобновятся нормальные экономические связи и производители самолетов Boeing и Airbus захотят вернуться на демонстративно покинутый ими рынок.

    «Вы знаете, я опущусь с неба на землю, — ответил Денис Мантуров. — Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные. Ну после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, оказалось, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили. Повтора такого же не будет».

    Также Мантуров подчеркнул, что те самолеты зарубежного производства, которые до сих пор эксплуатируются в России в условиях санкций, «полностью соответствуют всем тем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями», а также проходят своевременный ремонт и замену запчастей.

    За 2023-й и начало 2024 года российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей. Также Россия лишилась 76 пассажирских самолетов из-за зарубежных санкций.

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