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    Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолётов

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    Санкции в отношении авиаотрасли оставили Россию без 76 пассажирских самолетов. Об этом 25 ноября рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

    По его словам, решением забрать самолёты «Россию неожиданно застали врасплох». В целом, компании потеряли 76 пассажирских судов, пишет РИА Новости.

    Также министр добавил, что субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России в 2024 году ожидается на уровне 25 млрд рублей. В этом году субсидии составят около 60 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что российские авиакомпании нашли способы получать запчасти для самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции. С мая 2022-го по июнь 2023 года им поставили оборудования на сумму более 1,2 миллиарда долларов.

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