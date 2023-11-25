Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолётов

Санкции в отношении авиаотрасли оставили Россию без 76 пассажирских самолетов. Об этом 25 ноября рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.



По его словам, решением забрать самолёты «Россию неожиданно застали врасплох». В целом, компании потеряли 76 пассажирских судов, пишет РИА Новости.



Также министр добавил, что субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России в 2024 году ожидается на уровне 25 млрд рублей. В этом году субсидии составят около 60 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании нашли способы получать запчасти для самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции. С мая 2022-го по июнь 2023 года им поставили оборудования на сумму более 1,2 миллиарда долларов.