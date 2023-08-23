Reuters: российские авиакомпании, несмотря на санкции, получили запчасти для иностранных самолетов на 1,2 миллиарда долларов

Российские авиакомпании нашли способы получать запчасти для самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции. С мая
Агентство проанализировало таможенные данные за указанный период и выяснило, что в это время в Россию завозился широкий набор оборудования: от необходимых для поддержания летной годности самолета приборов, клапанов давления в салоне, дисплеев кабины пилотов и шасси, до кофеварок, телефонных трубок и сидений для унитаза. Попадали они в страну через посредников в странах, не поддержавших санкции, в том числе Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Кыргызстан.
При этом Reuters отмечает, что цифра в 1,2 миллиарда включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиаперевозчиков и их подразделений техобслуживания. Общий объем поставок всех деталей для самолетов, отправленных российским компаниям, может быть больше.
Среди фирм, которым удалось получить иностранные компоненты, агентство называет «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и «Аэрофлот».
Ранее сообщалось, что антироссийские ограничения не помешали пассажирским авиаперевозчикам получить рекордную прибыль по итогам 2022 года.