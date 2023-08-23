Reuters: российские авиакомпании, несмотря на санкции, получили запчасти для иностранных самолетов на 1,2 миллиарда долларов

Российские авиакомпании нашли способы получать запчасти для самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции. С мая 2022-го по июнь 2023 года им поставили оборудования на сумму более 1,2 миллиарда долларов, сообщает 23 августа Reuters.



Агентство проанализировало таможенные данные за указанный период и выяснило, что в это время в Россию завозился широкий набор оборудования: от необходимых для поддержания летной годности самолета приборов, клапанов давления в салоне, дисплеев кабины пилотов и шасси, до кофеварок, телефонных трубок и сидений для унитаза. Попадали они в страну через посредников в странах, не поддержавших санкции, в том числе Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Кыргызстан.

