Санкциям вопреки: авиакомпании России получили рекордную прибыль

По результатам 2022 года суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России составила 87,8 миллиарда рублей. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщает 23 апреля РБК.



Данные были приведены в отчетности перевозчиков РСБУ.