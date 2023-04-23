Санкциям вопреки: авиакомпании России получили рекордную прибыль

По результатам 2022 года суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России составила 87,8 миллиарда рублей. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщает 23 апреля РБК.
Данные были приведены в отчетности перевозчиков РСБУ.
Более половины от общей прибыли пришлось на двух частных перевозчиков —
Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа», согласно отчету, показала максимальную с момента основания прибыли. При росте в 4,4 раза перевозчик заработал 15 миллиардов рублей.
Согласно подсчетам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в 2022 году убыток авиакомпаний России от продаж составил 144 миллиарда рублей. При этом расходы отрасли за год упали на 3 процента, а расходы — на 13 процентов. Грузопоток за прошлый год упал на 58,9 процента. Пассажиропоток снизился на 14,2 процента.