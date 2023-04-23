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    Санкциям вопреки: авиакомпании России получили рекордную прибыль

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    По результатам 2022 года суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России составила 87,8 миллиарда рублей. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщает 23 апреля РБК.

    Данные были приведены в отчетности перевозчиков РСБУ.

    Более половины от общей прибыли пришлось на двух частных перевозчиков — S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Их общая чистая прибыль составила 47,8 миллиарда рублей. При этом S7 Airlines заработала в 2022 году в 2,3 раза больше, чем в 2021-м — 34,4 миллиарда рублей. «Уральские авиалинии» показали рост в 2,5 раза и получили 13,5 миллиарда рублей.

    Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа», согласно отчету, показала максимальную с момента основания прибыли. При росте в 4,4 раза перевозчик заработал 15 миллиардов рублей.

    Согласно подсчетам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в 2022 году убыток авиакомпаний России от продаж составил 144 миллиарда рублей. При этом расходы отрасли за год упали на 3 процента, а расходы — на 13 процентов. Грузопоток за прошлый год упал на 58,9 процента. Пассажиропоток снизился на 14,2 процента.

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    ПрибыльАвиакомпанииСанкции
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    Комментарии 24

    Гость23 Апр 2023 в 13:05
    я немая горничная
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