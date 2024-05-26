Пожилая петербурженка попала в реанимацию с ожогами после тайного похода в туалет с сигаретой

Пожилая петербурженка попала в реанимацию, загоревшись в туалете своей квартиры на проспекте Маршала Жукова. Инцидент произошел днем 26 мая.



69-летнюю женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжелом состоянии после того, как на ней загорелась одежда. У пациентки ожоги лица, шеи, плеч, груди и живота.



Информация о произошедшем дошла до правоохранительных органов. Сотрудник полиции связался с супругом пострадавшей. Мужчина рассказал, что его жена втихаря покуривает сигареты. Вот и в 11 утра она пошла в туалет вместе с пачкой. Пенсионерка прикурила и случайно подожгла себе волосы. Женщина закричала, запаниковала, попыталась сбить пламя самостоятельно. После приезда скорой помощи пострадавшая пыталась отказаться от госпитализации, но медики настояли, приняв во внимание почтенный возраст пациентки.

