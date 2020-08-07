Журналиста из Петербурга вместе с коллегами задержали в Белоруссии

Собственный корреспондент «Настоящего времени» в Петербурге Юрий Баранюк, а также его коллеги Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк задержаны в Белоруссии.



Как сообщает 7 августа «Настоящее время» (телеканал внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), его сотрудников забрали из отеля «Минск» в столице страны и везут в Московский РУВД. Причина задержания неизвестна. Телефоны корреспондентов заблокированы.

Напомним, что 29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера. В тот же день был задержан политтехнолог Виталий Шкляров.