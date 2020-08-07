FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 18:27
7
Печать

Журналиста из Петербурга вместе с коллегами задержали в Белоруссии

Собственный корреспондент «Настоящего времени» в Петербурге Юрий Баранюк, а также его коллеги Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк задержаны в Белоруссии.

Как сообщает 7 августа «Настоящее время» (телеканал внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), его сотрудников забрали из отеля «Минск» в столице страны и везут в Московский РУВД. Причина задержания неизвестна. Телефоны корреспондентов заблокированы.

Напомним, что 29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера. В тот же день был задержан политтехнолог Виталий Шкляров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

f0ntan
Потому что Лукашенко хочет в Минске киевского сценария. Тогда он также, как и Янукович, побежит в Москву
Swift_5e4d8a276f5e8
..... а почему Фонтанка не упомянула, что Лукашенко в интервью Гордону сказал, что данные ему поступили с Украины ?
---- Интервью Лукашенко Гордону. Украинский след в ЧВК | ЯсноПонятно #741 by Олеся Медведева
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний