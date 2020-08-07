Политтехнологу Шклярову в Белоруссии предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков

Адвокат задержанного в конце июля Виталия Шклярова рассказал, что сегодня его подзащитному предъявили обвинение.



«Шклярова обвиняют в том, что он «организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций»», — сообщает 7 августа «Новая газета» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По его словам, подзащитный не признает свою вину. Шкляров уверен, что его дело вызвано политическими мотивами.