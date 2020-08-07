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07.08.2020 17:30
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Политтехнологу Шклярову в Белоруссии предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков

Адвокат задержанного в конце июля Виталия Шклярова рассказал, что сегодня его подзащитному предъявили обвинение.

«Шклярова обвиняют в том, что он «организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций»», — сообщает 7 августа «Новая газета» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По его словам, подзащитный не признает свою вину. Шкляров уверен, что его дело вызвано политическими мотивами.

«Обвинения связаны исключительно с блогами и комментариями о политической ситуации и предвыборной кампании в Беларуси», — подчеркнул Гашинский.

29 июля в Минске был задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который родился в Гомеле. В США он работал во время кампании Барака Обамы, а в 2016-м он вошел в штаб кандидата в президенты Берни Сандерса. Его жена — гражданка США, которая числится в американском посольстве в Киеве. Шклярова допросили по делу блогера Сергея Тихановского, супруга которого зарегистрировалась кандидатом в президенты. Накануне Александр Лукашенко отметил, что среди задержанных перед выборами есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе».

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.

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Комментарии (2)

dragvs
Его тоже вездесущие "агенты СБУ подбросили"?
kоt-obormot
Горит земля под ногами лукаша. Видимо прочувствовал - что до "пожизненного" всего пару шагов.
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