До конца года правительство перечислит регионам еще 15 млрд рублей для выплат медикам
15 млрд рублей из резервного фонда выделит правительство РФ на основе прогноза российских регионов за июль для стимулирующих выплат медицинским и другим сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусом.
Об этом 7 августа пишет ТАСС со ссылкой на проекты распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году.
«Проект распоряжения правительства РФ подготовлен в целях предоставления иных межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения», — следует из одного из документов.
Один из документов предусматривает выделение 9,1 млрд рублей на удовлетворение потребностей «дополнительных финансовых ресурсов на июль 2020 года». Во втором говорится о выделении свыше 4,9 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, «которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом».
Выплаты будут производиться за июль — август.
Как писала «Фонтанка», на днях стало известно о том, что не все заразившиеся на рабочем месте коронавирусом медики получили обещанные президентом выплаты. Смольный в свою очередь заявил, что по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева передача сведений из медицинских учреждений для начисления страховых выплат должна быть ускорена. На десять часов вечера 6 августа выплаты получили 2283 медика и семьи троих скончавшихся врачей — по 68 811 тысяч за болезнь и 2,75 млн за смерть. До этого речь шла лишь о полутора тысячах врачей и медработников, получивших выплаты.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 июня подписал постановление о продлении до 15 сентября дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. В апреле на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу — 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей