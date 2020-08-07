До конца года правительство перечислит регионам еще 15 млрд рублей для выплат медикам

15 млрд рублей из резервного фонда выделит правительство РФ на основе прогноза российских регионов за июль для стимулирующих выплат медицинским и другим сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусом.



Об этом 7 августа пишет ТАСС со ссылкой на проекты распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году.



«Проект распоряжения правительства РФ подготовлен в целях предоставления иных межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения», — следует из одного из документов.

