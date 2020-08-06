Смольный велел ускориться с президентскими страховыми выплатами заболевшим в Петербурге медикам и уже преуспел

«По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева передача сведений из медицинских учреждений для начисления страховых выплат должна быть ускорена», - добавили в аппарате, видимо, отреагировав на требование президента рассматривать страховые случаи за сутки.

Как сообщают в пресс-службе вице-губернатора, назначенные президентом Владимиром Путиным выплаты по состоянию на десять часов вечера 6 августа получили 2283 медика и семьи троих скончавшихся врачей - по 68 811 тысяч за болезнь и 2,75 млн за смерть.

По данным «Фонтанки», к 31 июля такие выплаты получили только 1577 заболевших и семьи двоих скончавшихся врачей, то есть только около 20 процентов пострадавших. В городе, как сообщал губернатор, заразились больше 7 тысяч работников медицинских организаций.

Федеральные выплаты назначает региональное отделение Фонда социального страхования, решение принимается «на основании справок медицинских организаций, составленных по результатам расследования».

Получают деньги врачи и из городского бюджета, по данным Смольного они перечислены 4405 медикам (по триста тысяч за болезнь) и семьи 19 погибших (по миллиону). «Практика работы комиссий показывает, что в 85 % случаев заявления рассматриваются положительно», - добавили в Смольном.

Стена памяти погибшим врачам на Малой Садовой улице существует уже сто дней. Сегодня мемориал хранит память о 87 медиках. Судьба этого места находится под вопросом. С тем, что ее надо демонтировать и перенести, соглашаются и авторы задумки.