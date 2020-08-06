«Портреты не сняли сразу, а потом их уже стало нельзя снимать». В Петербурге 100 дней живёт «Стена памяти» погибшим от коронавируса медикам

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

К стихийному мемориалу погибшим во время пандемии коронавируса медикам на Малой Садовой улице возложили цветы 6 августа. Первая фотография врача на строительном заборе напротив комитета по здравоохранению Петербурга появилась ровно сто дней назад. «27 апреля мы повесили сюда первые девять табличек, когда было 27 официально погибших в Петербурге и девять из них — медики. Это было больно, тяжело. Портреты не сняли сразу, а потом их уже стало нельзя снимать», — рассказала «Фонтанке» одна из создательниц «Стены памяти» Ирина Маслова.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Сегодня мемориал хранит память о 87 медиках. К акции присоединились представители футбольного клуба «Зенит», они подготовили для родственников футболки с портретами погибших. Точно в таких же игроки «Зенита» выходили на шесть последних матчей. Сегодня футболку вручили петербурженке Екатерине. Её мама Марина Фёдорова — рентген-лаборант флюорографической станции Невского района — не пережила пандемию.

Саша потеряла дедушку Владимира Маньковича, работавшего старшим врачом Центральной подстанции Городской станции скорой помощи. Губернатор Александр Беглов лично звонил вдове врача, выражал соболезнование. Но когда дело дошло до положенных выплат — появились оговорки и формальности. «Доктор Питер» подробно рассказывал эту историю. Благодаря тому, что информация стала публичной, вопрос удалось решить в пользу семьи. На сегодняшний день 80% заражённых коронавирусом медиков в Петербурге остаются без выплат, а власти намерены убрать мемориал подальше от Малой Садовой, где находится городской комитет по здравоохранению.



Ирина Маслова соглашается с тем, что стихийную «Стену памяти» необходимо демонтировать, но то, как будет выглядеть будущий мемориал и где его можно разместить, должны решать родственники и коллеги погибших медиков. С тем, что мемориал необходим городу, соглашается и Саша. «Здесь каждый человек спасал жизни, так или иначе вкладывал свои силы и время в спасение других людей. Как говорил дедушка, если вовремя не ответить, если вовремя не схватиться, человек может не выжить», — отметила она.

