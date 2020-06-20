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20.06.2020 19:48
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«Зенит» вышел на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших в борьбе с коронавирусом

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/zenit_spb" class="_">twitter.com/zenit_spb</a>
Скриншот из twitter.com/zenit_spb

Футбольный клуб «Зенит» провел акцию перед началом матча 23 тура чемпионата России по футболу против ЦСКА 20 июня.

Игроки петербургской команды вышли на поле в футболках с портретами врачей, погибших при борьбе с COVID-19.

Кроме того, на 20-й минуте матча диктор «ВЭБ Арены» также поблагодарил медиков за их труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Игроки, тренеры и зрители зааплодировали.

Напомним, что чемпионат РПЛ возобновился в минувшую пятницу, 19 июня, после трёхмесячной паузы из-за эпидемии коронавируса.

Первый день возобновленного турнира отметился уникальной игрой ФК «Сочи» во главе с Александром Кокориным против 17-летних воспитанников «Ростова» — тоже из-за коронавируса. Подробнее о ней читайте в материале «Фонтанки».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/zenit_spb" class="_">twitter.com/zenit_spb</a>
Скриншот из twitter.com/zenit_spb

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