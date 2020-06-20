«Зенит» вышел на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших в борьбе с коронавирусом
Футбольный клуб «Зенит» провел акцию перед началом матча 23 тура чемпионата России по футболу против ЦСКА 20 июня.
Игроки петербургской команды вышли на поле в футболках с портретами врачей, погибших при борьбе с COVID-19.
💙 #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/AjazghZZuH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Кроме того, на 20-й минуте матча диктор «ВЭБ Арены» также поблагодарил медиков за их труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Игроки, тренеры и зрители зааплодировали.
#СпасибоВрачам #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/tASmWhPk9X— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Напомним, что чемпионат РПЛ возобновился в минувшую пятницу, 19 июня, после трёхмесячной паузы из-за эпидемии коронавируса.
Первый день возобновленного турнира отметился уникальной игрой ФК «Сочи» во главе с Александром Кокориным против 17-летних воспитанников «Ростова» — тоже из-за коронавируса. Подробнее о ней читайте в материале «Фонтанки».