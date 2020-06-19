«Перед матчем старались веселиться». Как мужики из «Сочи» радовались победе над школьниками

Ростовская молодежь провела легендарный матч против «Сочи» с Кокориным и Заболотным в составе. Пропустили десять, но забили один и завершили игру моральными победителями. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о матче, который еще долго будут вспоминать.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Чемпионат России по футболу не мог возобновиться еще хуже: сразу шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом за двое суток до матча с «Сочи». Ростовчане сразу же объявили, что команда переведена на двухнедельный карантин, и начали переговоры с РПЛ и РФС о переносе матча. Но «Сочи» встал в позу: соперник сам виноват и встреча должна состояться. «Ростов» тоже решил проявить принципиальность и отправил на игру 17-летних пацанов.

«Сочи» настаивал, что календарь оставшейся части сезона слишком плотный, чтобы переносить игры. Тем не менее, РФС нашел одну дату - 19 июля, когда будут проходить полуфиналы Кубка России, в который не участвует обе команды. Но сочинцев это не устроило. Наверное, было не охота терять практически гарантированные три очка.



«При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона», - объяснили в «Сочи».

В свою очередь, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что решение «Сочи» «будет на их совести».

- Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка, – подчеркнул Арташес Арутюнянц.

Просто не приехать на игру тоже был не вариант. Мало того, что это автоматически означало бы поражение со счетом 0:3, плюс еще штраф 500 000 рублей. К тому же повторная неявка означала бы для команды уже полную дисквалификацию. В итоге на игру отправили 17-летних игроков. Среди этих ребят нет ни одного, кто бы играл в сборной по своему возрасту, а команда 2003 года не принимает участие в ЮФЛ – турнире сильнейших молодежных школ России. Вдобавок парни успели провести всего одну полноценную тренировку перед игрой и сразу вылетели в Сочи.



Нелепость ситуации породила множество мемов.



Игра всё-таки состоится, против Сочи за Ростов сыграют дети, капитаном команды будет Гном Гномыч — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 19, 2020

Боже мой, как это смешно!!!!! pic.twitter.com/cU4tR2b1ab — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 19, 2020

Гостевая раздевалка на стадионе фишт..

Для ФК РОСТОВ pic.twitter.com/765ppKVeCU — Камиль (@kamilk32) June 19, 2020

ФК «Сочи» тоже приложил к этому руку, но получилось настолько неоднозначно, что пост был вскоре удален.



Все гадали, какой состав в этой ситуации выставит «Сочи», но южане решили, что проблемы соперника их не касаются, и в старте вышли все сильнейшие игроки: Сослан Джанаев, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Никита Бурмистров, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Антон Заболотный и Александр Кокорин.

Начало встречи получилось обнадеживающим. Ростовская молодежь организовала гол уже на первой минуте, автором мяча стал Роман Романов. Пацаны радовались, наверное, как никогда в своей жизни.



Фантастическое начало исторического матча. Вот так «Ростов» забил на 52-й секунде 🔥🔥🔥https://t.co/NfH0qOwPLm pic.twitter.com/OZor0YUSkY — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2020

«Сочи» сравнял на шестой минуте благодаря голу Андрея Мостового, а на 15-й Кокорин вывел свою команду вперед. На 27-й судья назначил пенальти в ворота «Ростова». Удар Заболотного с 11-метрового отбил Денис Попов, за что получил звание игрока тура по версии комментатора Георгия Черданцева.



У юного вратаря «Ростова» есть потенциал 🇷🇺 pic.twitter.com/ftOdmC3MMN — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2020

Что сделал Денис Попов этим летом



1) Закончил школу

2) Закончил карьеру Антона Заболотного — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 19, 2020

К сожалению, на этом какое-либо подобие борьбы в матче закончилось. Еще дважды забил Кокорин (44, 51), Антон Заболотный (45, 47), Иван Новосельцев (75), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87). Каждый гол игроки «Сочи» отмечали, как великий подвиг. Особенно радовались превосходству над 17-летними парнями Заболотный и Новосельцев.



Итог 10:1 и рекорд чемпионатов России по забитым мячам одной командой в отдельно взятом матче. «Сочи», который еще недавно был на последнем месте, поднялся на девятую строчку. На счету Кокорина теперь 102 гола за карьеру. А 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов отбил 15 ударов по воротам, также установив рекорд чемпионатов России.

- Я просто готовился к этой игре, старался, работал, и бог меня наградил, — сказал Попов в эфире телеканала «Матч Премьер». - Я доволен своей игрой. Мы получили огромный опыт, так как сыграли с такими футболистами. Большое им спасибо за этот матч. Надеюсь, мы прибавим во всём и будем играть ещё лучше. Перед матчем старались ни о чём не думать, а вместо этого веселиться, не паниковать, не нервничать. Вышли и так сыграли, как получилось. Пенальти от Заболотного? Просто заранее выбрал угол, решил прыгнуть, и мне повезло.

— Ценность этой победы — в отношении к футболу и болельщикам, — считает главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. — Мы были сконцентрированы, вне зависимости от соперника. Будь это топ-клуб или молодые пацаны. Для них это тоже школа, есть куда стремиться.

