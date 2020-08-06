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06.08.2020 15:56
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«Стену памяти» погибшим от коронавируса медикам спрячут подальше с Малой Садовой

Мемориал погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам могут установить в Центре гигиены на Итальянской. Нынешний стихийный мемориал на Малой Садовой власти Петербурга хотят демонтировать. Об этом заявил 6 августа глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.

Как объяснил Лисовец в эфире телеканала «78», «расположение на пешей территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею».

Чиновник заверил, что комздрав готов предоставить соответствующую площадку, и среди основных вариантов назвал фойе Городского центра медицинской профилактики на Итальянской улице. Однако пока решение не принято, с местом Смольный определится после рассмотрения заявок.

«Стена памяти» в честь погибших от вируса медиков на Малой Садовой была организована инициативными горожанами в апреле 2020 года, ровно сто дней назад. С тех пор на строительном ограждении напротив офиса комитета по здравоохранению Петербурга среди цветов, свеч и рисунков появились десятки портретов. По словам одной из создательниц «Стены памяти», петербурженки Ирины Масловой, мемориал хранит память о 87 погибших.

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Комментарии (3)

Tattiana
Спрятать "Стену памяти" - дискредитировать идею.
Piter Pen
Это не человечески прятать память о тех кто спасал жизни горожан, ценою собственной жизни.
Юра Алекс
подонки...
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