«Стену памяти» погибшим от коронавируса медикам спрячут подальше с Малой Садовой
Мемориал погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам могут установить в Центре гигиены на Итальянской. Нынешний стихийный мемориал на Малой Садовой власти Петербурга хотят демонтировать. Об этом заявил 6 августа глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.
Как объяснил Лисовец в эфире телеканала «78», «расположение на пешей территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею».
Чиновник заверил, что комздрав готов предоставить соответствующую площадку, и среди основных вариантов назвал фойе Городского центра медицинской профилактики на Итальянской улице. Однако пока решение не принято, с местом Смольный определится после рассмотрения заявок.
«Стена памяти» в честь погибших от вируса медиков на Малой Садовой была организована инициативными горожанами в апреле 2020 года, ровно сто дней назад. С тех пор на строительном ограждении напротив офиса комитета по здравоохранению Петербурга среди цветов, свеч и рисунков появились десятки портретов. По словам одной из создательниц «Стены памяти», петербурженки Ирины Масловой, мемориал хранит память о 87 погибших.