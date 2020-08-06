«Стену памяти» погибшим от коронавируса медикам спрячут подальше с Малой Садовой

Мемориал погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам могут установить в Центре гигиены на Итальянской. Нынешний стихийный мемориал на Малой Садовой власти Петербурга хотят демонтировать. Об этом заявил 6 августа глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.



Как объяснил Лисовец в эфире телеканала «78», «расположение на пешей территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею».



Чиновник заверил, что комздрав готов предоставить соответствующую площадку, и среди основных вариантов назвал фойе Городского центра медицинской профилактики на Итальянской улице. Однако пока решение не принято, с местом Смольный определится после рассмотрения заявок.

