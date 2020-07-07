У мемориала на Малой Садовой улице в Петербурге, который посвящён погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медикам, появилась художественная композиция врача-архангела с надписью «Спасибо. Храброе сердце», а также серия рисунков, показывающих непростые будни медиков. Об этом 7 июля сообщает корреспондент «Фонтанки».



Всего на стихийной стене памяти врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день висят портреты 70 медиков.