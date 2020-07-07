Рукотворный мемориал погибшим медикам на Малой Садовой пополнился врачом-архангелом и трогательными рисунками про борьбу с ковидом
У мемориала на Малой Садовой улице в Петербурге, который посвящён погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медикам, появилась художественная композиция врача-архангела с надписью «Спасибо. Храброе сердце», а также серия рисунков, показывающих непростые будни медиков. Об этом 7 июля сообщает корреспондент «Фонтанки».
Всего на стихийной стене памяти врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день висят портреты 70 медиков.
Глава Минздрава Михаил Мурашко 3 июля заявил, что коронавирус стал причиной смерти 40 медицинских работников в России.
Российские медики создали свой «Список памяти» — страницу в интернете, куда они пишут об умерших во время эпидемии коллегах. Сейчас там содержится 555 фамилий, из них 61 — фамилии медработников Петербурга.
Напомним, что стихийный мемориал появился на временном ограждении на Малой Садовой улице в конце апреля. Горожане начали вывешивать на ограждении портреты и имена медиков, погибших в борьбе с новым коронавирусом, приносить цветы и свечи. Количество фотографий на стихийном мемориале постоянно увеличивается.