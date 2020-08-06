Свидетель заявил, что лично видел, как Ефремова выводили с водительского места после смертельного ДТП
На очередном заседании по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы заслушали показания свидетеля обвинения, который заявил, что лично видел, как актёра выводили с водительского места после смертельного ДТП. Об этом 6 августа сообщает ТАСС.
«Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов — это одно и то же лицо?» — спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. «Да», — ответил он.
При этом ранее журналисты, ведущие онлайн-трансляции на YouTube, со ссылкой на своих коллег из зала суда заявляли, что одной из первых была выслушана очевидец аварии, которая сообщила об обратном. Свидетельница происшествия сказала, что застала только последствия ДТП. В тот день, по её словам, она проезжала мимо того места на машине. Так как её профессия связана с медициной, решила остановиться и оказать помощь пострадавшим, а также вызвать скорую помощь. В тот момент она якобы увидела, как полицейские вывели актёра на улицу не с переднего, а с заднего сиденья джипа.
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит второе рассмотрение дела по существу. Адвокаты, представляющие интересы сторон, анонсировали предъявление доказательств, которые должны пролить свет на то, был Ефремов за рулём или нет.
На первом заседании, которое прошло накануне, четверо (а всего их 14) допрошенных свидетелей заявили, что не видели актёра за рулём. Также были зачитаны итоги экспертизы, согласно которой в момент ДТП Ефремов находился в машине один. В салоне нашли следы его ДНК, а также наркотиков.
Кроме того, вчера обвиняемый заслушал обвинение, а на вопрос судьи, всё ли ему понятно, ответил, что ничего не помнит. В том числе поэтому, по его словам, он не может признать вину. Помимо этого, был решён вопрос, кого из близких погибшего считать потерпевшими. Претендовали его жена и сожительница. Это право было оставлено за законной супругой.
Актёр Михаил Ефремов в начале лета стал участником смертельного ДТП в Москве. На своём Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина, за рулём которой был 57-летний водитель Сергей Захаров. Наутро тот скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Суд отправил актера под домашний арест.