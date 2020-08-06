Свидетель заявил, что лично видел, как Ефремова выводили с водительского места после смертельного ДТП

На очередном заседании по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы заслушали показания свидетеля обвинения, который заявил, что лично видел, как актёра выводили с водительского места после смертельного ДТП. Об этом 6 августа сообщает ТАСС.



«Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов — это одно и то же лицо?» — спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. «Да», — ответил он.



При этом ранее журналисты, ведущие онлайн-трансляции на YouTube, со ссылкой на своих коллег из зала суда заявляли, что одной из первых была выслушана очевидец аварии, которая сообщила об обратном. Свидетельница происшествия сказала, что застала только последствия ДТП. В тот день, по её словам, она проезжала мимо того места на машине. Так как её профессия связана с медициной, решила остановиться и оказать помощь пострадавшим, а также вызвать скорую помощь. В тот момент она якобы увидела, как полицейские вывели актёра на улицу не с переднего, а с заднего сиденья джипа.

