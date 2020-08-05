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05.08.2020 14:45
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Первые три свидетеля по делу Ефремова за рулем его не видели. Их показания актер слушал, уткнувшись в телефон

По делу о смертельном ДТП, обвиняемым по которому проходит актер Михаил Ефремов, допросили троих дорожных полицейских. Она рассказали про пьяного и кающегося актера, но за рулем его никто из них не видел.

Первым из свидетелей на заседании 5 августа выступил инспектор ДПС Александр Козлов. Он проводил освидетельствование, которое показало 1,05 промилле, то есть сильное опьянение. Козлов также отметил, что Ефремов отказался от медицинской помощи. Под натиском вопросов адвокатов свидетель признал, что за рулем актера не видел и о его роли как водителя ему известно со слов очевидцев. На месте ДТП было около 50–70 человек.

Второй свидетель — коллега Козлова Павел Маркиянов передал суду слова актера, которые он произнес сразу после ДТП: «Что я наделал? Да, виноват. Зачем я напился?!». Он утверждает, что подобные фразы за период оформления аварии и медицинского освидетельствования Ефремов повторил более пяти раз.

Третий свидетель Андрей Веников также работает в ГИБДД. Ему Ефремов сказал, что «ехал и врезался», а также, что в машине он был один.

Все эти речи Ефремов слушал, уткнувшись в телефон, которым по условиям домашнего ареста пользоваться ему запрещено. В перерыве адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что это его телефон, а актер с него сравнивал показания выступающих с протоколами допроса в период предварительного следствия.

Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит, а его адвокат усомнился в некоторых заявленных адвокатами стороны потерпевших показаниях и сообщил о фальсификации.

Авария произошла в Москве 8 июня. Ефремов был пьян, в крови нашли следы наркотиков.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Тут главное не спрашивать - где находился "свидетель" в означенное время. Может в Магадане. Тогда да, не видел. Ну или слепых допросить можно.
kоt-obormot
Как штрафовать за нарушение карантина - так вся Москва в камерах. А как принести на суд видео - так, хоппа - и нет ничего подтверждающего. Нормальным людям давно уже понятно что это просто цирк карманный сами знаете кого - эти все Навальные, Ефремовы, да Быковы.Впрочем как и остальные "оппозиционерЫ".
.
261254291
Есть экспертиза подушки на которой он оставил свою кровь и слюну.
Есть экспертиза руля на котором его отпечатки.
Ну и водительского места, пропитанного его фекалиями.
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