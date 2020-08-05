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05.08.2020 23:11
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Собянин рассказал, когда с москвичей снимут маски. Этим летом на послабления надеяться не стоит

Масочный режим и другие ограничения могут действовать в Москве ещё несколько месяцев. Об этом сообщает оперштаб 5 августа со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

Градоначальник заявил, что не видит оснований в ближайшее время вводить послабления в столице. По его словам, о защитных мерах необходимо не только помнить, но и выполнять требования.

«Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», - цитирует мэра оперштаб

В Москве сотрудники полиции и подземки с прошлой недели регулярно проводят рейды на нарушителей масочного режима в метро. Пассажирам петербургского метрополитена требовательно заглядывали в лица в среду, 5 августа. Проверка пришлась на час пик, на некоторых станция спешные поиски СИЗ вызвали давку.

Сергею Собянину постоянное ношение маски также кажется обременительным. В конце июля в СМИ опубликовали его фотографию в кафе, которое он посетил без индивидуальной защиты. В Главконтроле заявили, что это недостаточное доказательство, чтобы привлечь мэра к ответственности, писал «Дождь».

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Комментарии (2)

zsmuraga
А может просто они настолько офигели, что с обычных людей 210миллионов сняли за отсутствие масок, а тут нет доказательств, видимо там двойник а не Собянин
prosto262130721
Что такое Главконтроль и каким полномочиями он наделён для привлечения Собянина к ответственности? Может, с Главпродуктом спутали?
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