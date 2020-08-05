Собянин рассказал, когда с москвичей снимут маски. Этим летом на послабления надеяться не стоит

Масочный режим и другие ограничения могут действовать в Москве ещё несколько месяцев. Об этом сообщает оперштаб 5 августа со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

Градоначальник заявил, что не видит оснований в ближайшее время вводить послабления в столице. По его словам, о защитных мерах необходимо не только помнить, но и выполнять требования.

«Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», - цитирует мэра оперштаб

В Москве сотрудники полиции и подземки с прошлой недели регулярно проводят рейды на нарушителей масочного режима в метро. Пассажирам петербургского метрополитена требовательно заглядывали в лица в среду, 5 августа. Проверка пришлась на час пик, на некоторых станция спешные поиски СИЗ вызвали давку.