Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на белорусских выборах
Президент Белоруссии, который сегодня принимает делегацию из России, решил поделиться с российским премьером своим видением предвыборной гонки.
«Во время президентской избирательной кампании в Белоруссии происходят «странные вещи», — цитирует 17 июля заявление Александра Лукашенко ТАСС.
О «странных вещах» он пообещал рассказать российскому премьеру Михаилу Мишустину. При этом лидер соседней страны подчеркнул, что белорусская земля всегда была «близкой и родной для русского человека, россиянина». Лукашенко призвал строить союзные отношения с РФ на равноправной основе.
Накануне штабы трех оппозиционных кандидатов решили объединиться для борьбы с Лукашенко.
Выборы в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал всего 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.