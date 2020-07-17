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17.07.2020 18:00
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Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на белорусских выборах

Президент Белоруссии, который сегодня принимает делегацию из России, решил поделиться с российским премьером своим видением предвыборной гонки.

«Во время президентской избирательной кампании в Белоруссии происходят «странные вещи», — цитирует 17 июля заявление Александра Лукашенко ТАСС.

О «странных вещах» он пообещал рассказать российскому премьеру Михаилу Мишустину. При этом лидер соседней страны подчеркнул, что белорусская земля всегда была «близкой и родной для русского человека, россиянина». Лукашенко призвал строить союзные отношения с РФ на равноправной основе.

Накануне штабы трех оппозиционных кандидатов решили объединиться для борьбы с Лукашенко.

Выборы в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал всего 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

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Комментарии (2)

260818321
Врет как сивый мерин. Давно бы все рассказал, если бы знал. А вот денег просить будет, про общие окопы расскажет. Получит денег и опять обгадит Россию. Что делал и делает постоянно.
Piter Pen
Ага, странные вещи - разозлили бабу - домохозяйку варящий супы и готовящие второе, третье, мужа-блогера которой доблестная госбезопасность Белоруссии закрыла в кутузку, подала заявку в президенты, которую приняли, посчитав что это технический кандидат - стали объединяться оппозиционеры, которых не допустили до выборов.
Разозленная домохозяйка может и выиграть теперь)
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