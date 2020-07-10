Финляндия расширяет список «безопасных стран» для путешествий. Россия в него не попала

«Список безопасных туристических направлений расширился. <...> Странами, которые в него будут включены в следующий понедельник, станут Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словения, Словакия, Венгрия, Швейцария и Лихтенштейн. Кроме того, без ограничений разрешены перемещения между Финляндией и Кипром, Ирландией, Андоррой, Сан-Марино и Ватиканом», — сообщает 10 июля издание Etelä-Saimaa со ссылкой на решение властей.

Финские власти с понедельника, 13 июля, существенно расширят список направлений для поездок, однако граница с Россией по-прежнему остается закрытой.

До сих пор безопасными, по мнению финского правительства, считались только Норвегия, Дания, Исландия, а также прибалтийские республики. Власти в этот раз решили, что «граница с Россией остается закрытой». «Ограничения сохраняются, поскольку они все еще необходимы из-за серьезной угрозы коронавируса», — прокомментировала решение министр внутренних дел Суоми Мария Охисало, которая ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.



Кроме того, в список «закрытых» пока направлений попали соседка-Швеция, а также Испания, Великобритания, Португалия, Польша и Франция.



Финское правительство пообещало пересмотреть свое решение через две недели.



Финляндия закрыла свои границы для россиян до середины июля. Европейский союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. При этом в российском Совфеде уже заверили, что РФ готова открывать границы на принципе взаимности. Российский оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 накануне одобрил возобновление международного авиасообщения, а Роспотребнадзор, по данным СМИ, уже составил список безопасных стран, куда вошла и Финляндия. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения.

