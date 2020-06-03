Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Об этом 3 июня со ссылкой на новостной телеканал «Беларусь 1» сообщает БелТА.
Глава государства уже подписал соответствующий указ. В первой половине дня на специальном совещании Лукашенко обсудил предложения по новому составу правительства с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.