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03.06.2020 19:33
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Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Об этом 3 июня со ссылкой на новостной телеканал «Беларусь 1» сообщает БелТА.

Глава государства уже подписал соответствующий указ. В первой половине дня на специальном совещании Лукашенко обсудил предложения по новому составу правительства с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

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Комментарии (8)

krasnonosov
"Пэрэтрахивал и буду пэрэтрахивать." (с) Батька
Иван Петров
Батька почувствовал неладное...
От себя замечу: главное - чтобы президентом на выборах не был избран кандидат Кремля.
Кто угодно - хоть Батька. Только не путинский кандидат.

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