Сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии в американском Миннеаполисе (Миннесота) начали применять силу в отношении журналистов, которые освещают происходящее в городе, передает 31 мая РБК.

В Миннеаполисе уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, грабежи и пожары в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими. 30 мая власти были вынуждены ввести в Миннеаполисе комендантский час. Его действие не распространяется на журналистов, однако в тот же день сотрудники полиции открыли огонь резиновыми пулями по фотографу Тому Авилесу и задержали его. Также пострадал собкор РИА Новости, которому, по данным агентства, сотрудник полиции распылил в лицо слезоточивый спрей. Перед этим собкора и съемочную группу телеканала Vice полицейские обстреляли резиновыми пулями.

