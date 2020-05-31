Сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии в американском Миннеаполисе (Миннесота) начали применять силу в отношении журналистов, которые освещают происходящее в городе, передает 31 мая РБК.
В Миннеаполисе уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, грабежи и пожары в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими. 30 мая власти были вынуждены ввести в Миннеаполисе комендантский час. Его действие не распространяется на журналистов, однако в тот же день сотрудники полиции открыли огонь резиновыми пулями по фотографу Тому Авилесу и задержали его. Также пострадал собкор РИА Новости, которому, по данным агентства, сотрудник полиции распылил в лицо слезоточивый спрей. Перед этим собкора и съемочную группу телеканала Vice полицейские обстреляли резиновыми пулями.
Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова Флойда о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. По данным CNN, по меньшей мере 7,5 тысячи жителей города вышли на демонстрацию, связанную со смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе 30 мая. Протесты перекинулись и на другие американские города. В Атланте также объявлен режим чрезвычайной ситуации: протестующие сожгли там полицейскую машину и ворвались в местный офис CNN. 29 мая демонстрации прошли в городе Луисвилль. Причиной стало убийство афроамериканки Брионны Тейлор во время полицейского рейда.