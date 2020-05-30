Массовые беспорядки в Миннесоте стали неконтролируемыми. Местные власти вводят комендантский час

Никого, кроме экстренных служб и журналистов, не должно быть на улицах самого крупного города штата Миннесота в США, Миннеаполисе. Так местные власти рассчитывают снизить градус напряжения после убийства полицейскими местного жителя.

Mayor Frey has issued Emergency Regulation No. 2020-2-1 which imposes a curfew throughout the City of Minneapolis beginning at 8 p.m. tonight (Fri., May 29) and extends through the weekend.

See the posted regulation for details at: https://t.co/iebgleKnyx pic.twitter.com/7l61oURPtc — Minneapolis Clerk (@mplsclerk) May 29, 2020

Приказ о введении комендантского часа опубликован в Twitter на странице городского руководства. Исходя из текста, мэр города Джэйкоб Фрэй запретил выходить на улицу с восьми часов вечера 29 мая (4 часа ночи по Москве), все должны находиться дома до шести утра. Исключения касаются врачей, пожарных, полиции, иных экстренных служб, а также журналистов. Если подтверждающих принадлежность к этим категориям документов при себе у прохожего не окажется, его могут оштрафовать на тысячу долларов или отправить в тюрьму на срок до 90 суток.