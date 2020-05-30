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30.05.2020 00:50
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Массовые беспорядки в Миннесоте стали неконтролируемыми. Местные власти вводят комендантский час

Никого, кроме экстренных служб и журналистов, не должно быть на улицах самого крупного города штата Миннесота в США, Миннеаполисе. Так местные власти рассчитывают снизить градус напряжения после убийства полицейскими местного жителя.

Приказ о введении комендантского часа опубликован в Twitter на странице городского руководства. Исходя из текста, мэр города Джэйкоб Фрэй запретил выходить на улицу с восьми часов вечера 29 мая (4 часа ночи по Москве), все должны находиться дома до шести утра. Исключения касаются врачей, пожарных, полиции, иных экстренных служб, а также журналистов. Если подтверждающих принадлежность к этим категориям документов при себе у прохожего не окажется, его могут оштрафовать на тысячу долларов или отправить в тюрьму на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что беспорядки на территории штата продолжаются третий день. Поводом послужила видеозапись, на которой полиция задержала местного жителя, чернокожего Джорджа Флойда. Сотрудник наступил ему на шею. В итоге мужчина скончался. Местные СМИ сообщают, что все полицейские, которых запечатлели камеры, были уволены, а один из них задержан по обвинению в убийстве. О привлечении к ответственности еще троих его коллег пока ничего не сообщается. Беспорядки приобрели такой масштаб, что местные власти были вынуждены обратиться за помощью к национальной гвардии.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
Журналисты тоже относятся к экстренным службам? Show must go on!)
Vladi777
Вот правильно, всех полицейских тут же уволили и под суд, у нас бы так было, может и совсем по другому жили бы. И люди молодцы не молчат, вступаются за темнокожего не то что у нас, как терпилы все сидят и боятся высунуться, а жизнь между тем проходит мимо
krasnonosov
Вот что значит у Трампа выборы на носу. Вошкаются с ними вторые сутки.
Нет, что бы как в Новочеркасске при СССР в 1962 году. Раз и всё.
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