Массовые беспорядки в Миннесоте стали неконтролируемыми. Местные власти вводят комендантский час
Никого, кроме экстренных служб и журналистов, не должно быть на улицах самого крупного города штата Миннесота в США, Миннеаполисе. Так местные власти рассчитывают снизить градус напряжения после убийства полицейскими местного жителя.
Mayor Frey has issued Emergency Regulation No. 2020-2-1 which imposes a curfew throughout the City of Minneapolis beginning at 8 p.m. tonight (Fri., May 29) and extends through the weekend.— Minneapolis Clerk (@mplsclerk) May 29, 2020
See the posted regulation for details at: https://t.co/iebgleKnyx pic.twitter.com/7l61oURPtc
Приказ о введении комендантского часа опубликован в Twitter на странице городского руководства. Исходя из текста, мэр города Джэйкоб Фрэй запретил выходить на улицу с восьми часов вечера 29 мая (4 часа ночи по Москве), все должны находиться дома до шести утра. Исключения касаются врачей, пожарных, полиции, иных экстренных служб, а также журналистов. Если подтверждающих принадлежность к этим категориям документов при себе у прохожего не окажется, его могут оштрафовать на тысячу долларов или отправить в тюрьму на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что беспорядки на территории штата продолжаются третий день. Поводом послужила видеозапись, на которой полиция задержала местного жителя, чернокожего Джорджа Флойда. Сотрудник наступил ему на шею. В итоге мужчина скончался. Местные СМИ сообщают, что все полицейские, которых запечатлели камеры, были уволены, а один из них задержан по обвинению в убийстве. О привлечении к ответственности еще троих его коллег пока ничего не сообщается. Беспорядки приобрели такой масштаб, что местные власти были вынуждены обратиться за помощью к национальной гвардии.