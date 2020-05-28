В Миннесоте массовые беспорядки. Под барабанный бой в костюмах ростовых кукол протестующие жгут и грабят
Массовые беспорядки охватили американский город Миннесота. Местные власти были вынуждены обратиться за помощью к Национальной гвардии США.
Об этом 28 мая сообщает газета Star Tribune. Как пишет издание, участники массовых беспорядков забрасывают полицейских камнями и бутылками, а те в ответ применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Зафиксированы магазинные грабежи и поджоги, в частности известно о крупном пожаре в здании компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. Также сообщается, что в результате стрельбы погиб один человек.
Очевидцы публикуют видеозаписи с места событий в Twitter. На них можно увидеть разграбленные торговые точки и охваченные огнем городские улицы. Всеобщее безумие сопровождается барабанным боем в исполнении отдельных участников массовых беспорядков, переодетых в костюмы ростовых кукол.
Minneapolis is on fire tonight after second day of protests #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ip0EhUNV4T— B.E (@bakarelmi) May 28, 2020
Причиной происходящего стала видеозапись задержания афроамериканца Джорджа Флойда, опубликованная в Сети. На ней видно, как полицейский положил задержанного на землю, надел на него наручники, затем положил ногу на шею так, что тому стало тяжело дышать. После нескольких попыток сказать об этом, мужчина умер.
The Minneapolis Target is getting destroyed part-by-part. The whole store has been ransacked. pic.twitter.com/8yNxkXjLod— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020
Версии, почему Флойда задержали, разнятся. Одни СМИ пишут, что он якобы находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, другие сообщают о его попытке использовать в магазине поддельный чек на 20 долларов.
minneapolis right now #minneapolisriots pic.twitter.com/utWy2j45DD— katara☔️ (@Kayleichappel) May 28, 2020
Полицейские, которые участвовали в этом, были уволены. Провести расследование поручил президент США Дональд Трамп.