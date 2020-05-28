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28.05.2020 14:47
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В Миннесоте массовые беспорядки. Под барабанный бой в костюмах ростовых кукол протестующие жгут и грабят

Массовые беспорядки охватили американский город Миннесота. Местные власти были вынуждены обратиться за помощью к Национальной гвардии США.

Фото: B.E@bakarelmi

Об этом 28 мая сообщает газета Star Tribune. Как пишет издание, участники массовых беспорядков забрасывают полицейских камнями и бутылками, а те в ответ применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Зафиксированы магазинные грабежи и поджоги, в частности известно о крупном пожаре в здании компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. Также сообщается, что в результате стрельбы погиб один человек.

Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube

Очевидцы публикуют видеозаписи с места событий в Twitter. На них можно увидеть разграбленные торговые точки и охваченные огнем городские улицы. Всеобщее безумие сопровождается барабанным боем в исполнении отдельных участников массовых беспорядков, переодетых в костюмы ростовых кукол.

Причиной происходящего стала видеозапись задержания афроамериканца Джорджа Флойда, опубликованная в Сети. На ней видно, как полицейский положил задержанного на землю, надел на него наручники, затем положил ногу на шею так, что тому стало тяжело дышать. После нескольких попыток сказать об этом, мужчина умер.

Версии, почему Флойда задержали, разнятся. Одни СМИ пишут, что он якобы находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, другие сообщают о его попытке использовать в магазине поддельный чек на 20 долларов.

Полицейские, которые участвовали в этом, были уволены. Провести расследование поручил президент США Дональд Трамп.

Фото: B.E@bakarelmi

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Комментарии (19)

Pilat
Кто то тут втирал про уважение в США к полиции.
Очень хочу поинтересоваться - это так оно выглядит?
Ау, либералы-ы-ы-ы-ы-ы!!!!
260584991
Заметим, что это уже второй день протестов, и задержания начались только сейчас. Несмотря на коронавирус, людям дают возможность выходить на улицу и высказывать своё мнение
Сравниваем это с путинской Россией и видим как плешивый боится протестов и уличных акций
Brit
Белый полицейский пять минут душил коленом закованного в наручники чёрного человека, подозреваемого в сбыте фальшивой десятки баксов и никак ему не сопротивлявшегося. И задушил. Рядом стоял его коллега и никак этому не препятствовал.
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