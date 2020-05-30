Два сотрудника Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения во время протестов накануне вечером в Окленде, штат Калифорния. Один из них скончался.

О пострадавших 30 мая сообщает CNN. Оба офицера Федеральной службы охраны находились в федеральном здании Окленд-Даун-Таун. По данным телеканала, по меньшей мере 7,5 тысячи жителей города вышли на демонстрацию, связанную со смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полиция сообщила о нападениях на своих сотрудников, актах вандализма, кражах и поджогах.



В Детройте также есть жертвы: убит молодой человек. Полиция заявляет, что стрелял мужчина из машины посреди большого скопления людей https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2020/05/29/detroit-marchers-gather-downtown-protest-police-brutality-after-george-floyd-death/5284855002/.

Протесты продолжаются в нескольких крупных городах США. В частности, в Миннеаполисе были арестованы более 50 человек. Порядок в городе наводят 2,5 тысячи полицейских, но в помощь к ним предполагается перебросить еще 1, 7 тысячи бойцов Национальной гвардии. В городе введен комендантский час.

Национальная гвардия направлена и в Атланту, там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне протестующие сожгли там полицейскую машину и ворвались в местный офис CNN.

Video of police car on fire in ATL protest #11Alive pic.twitter.com/Lq4MuGoQZS — Hope Ford (@hope_iam) May 30, 2020

Ok I’m sorry but this is hilarious 😂💀 Atlanta said “NOT THE WAFFLE HOUSE” 😂👏 #AtlantaRiot #AtlantaProtest

pic.twitter.com/St9vyPGGLN — 𝐙𝐚𝐜𝐤 𝔾𝕚𝕒𝕟𝕚𝕟𝕠🧢 (@ZackGianino) May 30, 2020

В Хьюстоне задержаны 200 человек, при этом четверо сотрудников полиции получили ранения.

Протесты докатились и до Вашингтона, демонстрация прошла в Лафайет-сквер у Белого дома. Участники, по данным CNN, провели там более 5 часов, вступая в столкновения с Секретной службой США и полицией.

