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30.05.2020 16:57
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В США продолжают полыхать протестные пожары из-за смерти чернокожего в Миннеаполисе. Убит сотрудник Федеральной службы охраны

Два сотрудника Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения во время протестов накануне вечером в Окленде, штат Калифорния. Один из них скончался.

О пострадавших 30 мая сообщает CNN. Оба офицера Федеральной службы охраны находились в федеральном здании Окленд-Даун-Таун. По данным телеканала, по меньшей мере 7,5 тысячи жителей города вышли на демонстрацию, связанную со смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полиция сообщила о нападениях на своих сотрудников, актах вандализма, кражах и поджогах.

В Детройте также есть жертвы: убит молодой человек. Полиция заявляет, что стрелял мужчина из машины посреди большого скопления людей https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2020/05/29/detroit-marchers-gather-downtown-protest-police-brutality-after-george-floyd-death/5284855002/.

Протесты продолжаются в нескольких крупных городах США. В частности, в Миннеаполисе были арестованы более 50 человек. Порядок в городе наводят 2,5 тысячи полицейских, но в помощь к ним предполагается перебросить еще 1, 7 тысячи бойцов Национальной гвардии. В городе введен комендантский час.

Национальная гвардия направлена и в Атланту, там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне протестующие сожгли там полицейскую машину и ворвались в местный офис CNN.

В Хьюстоне задержаны 200 человек, при этом четверо сотрудников полиции получили ранения.

Протесты докатились и до Вашингтона, демонстрация прошла в Лафайет-сквер у Белого дома. Участники, по данным CNN, провели там более 5 часов, вступая в столкновения с Секретной службой США и полицией.

Причиной демонстраций стала смерть чернокожего американца Джорджа Флойда. На видеозаписи его задержания сотрудниками полиции Миннеаполиса видно, что полицейский наступил ему на шею коленом, хотя Флойд кричит, что не может дышать. В итоге мужчина скончался. Все полицейские на видео уволены, одному предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

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Комментарии (7)

Brit
Белый губернатор Миннесоты заявил: протесты организованы международными силами, манипулирующими «внутренними террористами». Их цель дестабилизировать нацию и погрузить страну в хаос.
Chinalove
Потому что не терпилы...
DallacS
Убит в США полицией человек и встает полстраны за справедливость. И как после этого читать новости про беспредел полиции в России
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