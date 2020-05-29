В американском городе Луисвилль прошли демонстрации, которые связаны с убийством афроамериканки Брионны Тейлор.

Публикация от Marlon Thornton (@damarlon) 28 Май 2020 в 11:34 PDT

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«Во время акции протеста в Луисвилле семь человек были ранены. Один из них находится в критическом состоянии», — сообщает 29 мая NBCnews .

Публикация от Darrius (@ilovephotography502) 28 Май 2020 в 11:56 PDT

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В полиции заявили, что стрельба на акции протеста сейчас расследуется. Полицейские в перестрелке не участвовали.



Брионна Тейлор была убита во время полицейского рейда 13 марта.

Ранее из-за действий полиции в Миннеаполисе погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд, что привело к демонстрациям и акциям протеста в США.