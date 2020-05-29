В США продолжились демонстрации против действий полиции. Неизвестные открыли стрельбу в Кентукки
В американском городе Луисвилль прошли демонстрации, которые связаны с убийством афроамериканки Брионны Тейлор.
«Во время акции протеста в Луисвилле семь человек были ранены. Один из них находится в критическом состоянии», — сообщает 29 мая NBCnews.
В полиции заявили, что стрельба на акции протеста сейчас расследуется. Полицейские в перестрелке не участвовали.
Брионна Тейлор была убита во время полицейского рейда 13 марта.
Ранее из-за действий полиции в Миннеаполисе погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд, что привело к демонстрациям и акциям протеста в США.