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29.05.2020 10:48
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В США продолжились демонстрации против действий полиции. Неизвестные открыли стрельбу в Кентукки

В американском городе Луисвилль прошли демонстрации, которые связаны с убийством афроамериканки Брионны Тейлор.

«Во время акции протеста в Луисвилле семь человек были ранены. Один из них находится в критическом состоянии», — сообщает 29 мая NBCnews.

В полиции заявили, что стрельба на акции протеста сейчас расследуется. Полицейские в перестрелке не участвовали.

Брионна Тейлор была убита во время полицейского рейда 13 марта.

Ранее из-за действий полиции в Миннеаполисе погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд, что привело к демонстрациям и акциям протеста в США.

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Комментарии (1)

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