Белоруссия задолжала России за газ более 165 млн долларов. Условия поставок на 2021 год обсудят только после погашения долга

Общая сумма долга Белоруссии за поставки российского газа составляет $165,57 млн. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.



По его словам, российская сторона будет готова обсуждать условия поставки газа с 1 января 2021 года после погашения существующей задолженности. «Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», — сказал Миллер.



Власти Белоруссии не раз высказывались о том, что стране невыгодно импортировать энергоносители из России, а цену поставок газа называли завышенной. В феврале лидеры двух соседних стран договорились до конца 2020 года сохранить условия поставок российского газа на уровне 2019 года с ценой $127 за тысячу кубометров.

