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29.05.2020 15:29
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Белоруссия задолжала России за газ более 165 млн долларов. Условия поставок на 2021 год обсудят только после погашения долга

Общая сумма долга Белоруссии за поставки российского газа составляет $165,57 млн. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

По его словам, российская сторона будет готова обсуждать условия поставки газа с 1 января 2021 года после погашения существующей задолженности. «Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», — сказал Миллер.

Власти Белоруссии не раз высказывались о том, что стране невыгодно импортировать энергоносители из России, а цену поставок газа называли завышенной. В феврале лидеры двух соседних стран договорились до конца 2020 года сохранить условия поставок российского газа на уровне 2019 года с ценой $127 за тысячу кубометров.

В мае на заседании Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин объяснил формирование цен поставок газа внутри объединения «обычной мировой практикой». Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ответ посетовал, что страны уже несколько лет не могут прийти к «взаимоприемлемому решению».

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Комментарии (1)

krasnonosov
Придется россиянам еще туже затянуть свои пояса и наскрести на очередной кредит батьке, что бы они им мог погасить предыдущий.
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