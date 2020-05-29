Ла Лига определилась с началом чемпионата Испании

Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) определилось с датой возобновления сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает местное издание Marca в пятницу, 29 мая, со ссылкой на заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, турнир возобновится 11 июня, а следующий сезон стартует 12 сентября.
«Более 130 сотрудников Ла Лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей. Кроме того, важно, когда мы закончим соревнования», — заявил Тебас.
Следующий сезон стартует 12 сентября. Ожидается, что турнир возобновится матчем «Севилья» — «Бетис», в рамках которого почтут память жертв COVID-19.
Ранее стало известно, что чемпионат Италии продолжится 20 июня, Английская премьер-лига — 17 июня, а Российская премьер-лига — 21 июня. В России даже разрешат ограниченное количество зрителей на трибунах. В чемпионатах Германии и Дании сезон уже возобновился.