Ла Лига определилась с началом чемпионата Испании

Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) определилось с датой возобновления сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает местное издание Marca в пятницу, 29 мая, со ссылкой на заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, турнир возобновится 11 июня, а следующий сезон стартует 12 сентября.



«Более 130 сотрудников Ла Лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей. Кроме того, важно, когда мы закончим соревнования», — заявил Тебас.

