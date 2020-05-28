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28.05.2020 23:35
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Англичане вновь заиграют в футбол с 17 июня

Английская премьер -лига решила возобновить прерванный пандемией чемпионат, об этом вечером 28 мая сообщает устроитель чемпионата родоначальников футбола.

Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого футболисты могли заниматься индивидуально или в небольших группах.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее всего решение возобновить чемпионат страны - 9 мая - приняла ФРГ. Роспотребнадзор разрешил РПЛ проводить матчи со зрителями, но заполнять можно максимум 10% от общей вместимости стадиона. Возобновление чемпионата России по футболу намечено на 21 июня. Футболистам также придется соблюдать целый ряд предписаний от Роспотребнадзора.

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