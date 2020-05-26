Роспотребнадзор рекомендовал спортсменам делать тест на коронавирус не реже раза в неделю
Роспотребнадзор назвал условия для возобновления работы спортивных организаций. Как сообщается на официальном сайте ведомства во вторник, 26 мая, перед началом работы или тренировочного процесса спортсмены должны не реже одного раза в неделю проходить тестирование на коронавирус.
Также проверки необходимо проводить перед каждой игрой — не ранее чем за двое суток до начала мероприятия. Спортсмены должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и использовать маски и перчатки (кроме тренировок).
Напомним, что чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня. Ранее РПЛ объявила о завершении первого этапа подготовки к возобновлению чемпионата страны по футболу. В частности, в страну вернулись иностранные игроки и тренеры.