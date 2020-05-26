FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 18:14
2
Печать

Роспотребнадзор рекомендовал спортсменам делать тест на коронавирус не реже раза в неделю

Роспотребнадзор назвал условия для возобновления работы спортивных организаций. Как сообщается на официальном сайте ведомства во вторник, 26 мая, перед началом работы или тренировочного процесса спортсмены должны не реже одного раза в неделю проходить тестирование на коронавирус.

Также проверки необходимо проводить перед каждой игрой — не ранее чем за двое суток до начала мероприятия. Спортсмены должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и использовать маски и перчатки (кроме тренировок).

Напомним, что чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня. Ранее РПЛ объявила о завершении первого этапа подготовки к возобновлению чемпионата страны по футболу. В частности, в страну вернулись иностранные игроки и тренеры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Маэстро
Роспотребнадзору пора за два дня до принятия каких-либо решений тестировать головной мозг. А то коронавирус его совсем разрушил.
261246441
Судя по написанному роспотреб кроме футбола, хоккея и баскетбола не знает, что есть ещё виды спорта. В некоторых люди всю жизнь тренируются чтобы увеличить "социальную дистанцию" на несколько сантиметров
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний