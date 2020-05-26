В Россию вернулись иностранные футболисты и тренеры для продолжения чемпионата

Российская премьер-лига завершила первый этап подготовки к возобновлению чемпионата страны по футболу, который был прерван из-за эпидемии коронавируса. Об этом на официальном сайте РПЛ во вторник, 26 мая, заявил президент лиги Сергей Прядкин.



«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — констатировал Прядкин.



Глава РПЛ поблагодарил за помощь в этом процессе правительство, ФСБ, МВД, Росавиацию, пограничные службы и руководство РФС. Все вернувшиеся легионеры должны будут пройти двухнедельный карантин.

