В Россию вернулись иностранные футболисты и тренеры для продолжения чемпионата
Российская премьер-лига завершила первый этап подготовки к возобновлению чемпионата страны по футболу, который был прерван из-за эпидемии коронавируса. Об этом на официальном сайте РПЛ во вторник, 26 мая, заявил президент лиги Сергей Прядкин.
«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — констатировал Прядкин.
Глава РПЛ поблагодарил за помощь в этом процессе правительство, ФСБ, МВД, Росавиацию, пограничные службы и руководство РФС. Все вернувшиеся легионеры должны будут пройти двухнедельный карантин.
Отметим, что, как заявил ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, все легионеры сине-бело-голубых остались в Петербурге — это была позиция клуба.
Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта из-за эпидемии коронавируса. Ранее Российский футбольный союз представил план возобновления сезона, согласно которому турнир должен продолжиться 21 июня. При этом существует запасной вариант, при котором дата может перенестись на 28 июня.