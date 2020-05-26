FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 15:48
1
Печать

В Россию вернулись иностранные футболисты и тренеры для продолжения чемпионата

Российская премьер-лига завершила первый этап подготовки к возобновлению чемпионата страны по футболу, который был прерван из-за эпидемии коронавируса. Об этом на официальном сайте РПЛ во вторник, 26 мая, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — констатировал Прядкин.

Глава РПЛ поблагодарил за помощь в этом процессе правительство, ФСБ, МВД, Росавиацию, пограничные службы и руководство РФС. Все вернувшиеся легионеры должны будут пройти двухнедельный карантин.

Отметим, что, как заявил ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, все легионеры сине-бело-голубых остались в Петербурге — это была позиция клуба.

Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта из-за эпидемии коронавируса. Ранее Российский футбольный союз представил план возобновления сезона, согласно которому турнир должен продолжиться 21 июня. При этом существует запасной вариант, при котором дата может перенестись на 28 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ XИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietta
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний