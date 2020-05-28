Роспотребнадзор разрешил РПЛ проводить матчи со зрителями. Но трибуны заполнить не дадут
Матчи возобновленного чемпионата России по футболу пройдут со зрителями. Как сообщает РБК в четверг, 28 мая, Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) ограниченное присутствие зрителей на играх с 21 июня.
Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10 процентов. Напомним, чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта из-за эпидемии коронавируса. По плану Российского футбольного союза, турнир должен возобновиться 21 июня. Ранее Роспотребнадзор согласовал правила для футболистов, которые будут участвовать в матчах.
При этом регулярно появляются сообщения о новых заболевших игроках в клубах РПЛ. Только в «Локомотиве» таких уже пятеро.