Роспотребнадзор разрешил РПЛ проводить матчи со зрителями. Но трибуны заполнить не дадут

Матчи возобновленного чемпионата России по футболу пройдут со зрителями. Как сообщает РБК в четверг, 28 мая, Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) ограниченное присутствие зрителей на играх с 21 июня.



Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10 процентов. Напомним, чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта из-за эпидемии коронавируса. По плану Российского футбольного союза, турнир должен возобновиться 21 июня. Ранее Роспотребнадзор согласовал правила для футболистов, которые будут участвовать в матчах.

