В «Локомотиве» еще четверо футболистов заболели коронавирусом

В футбольном клубе «Локомотив» обнаружились новые случаи заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе команды в четверг, 28 мая, заражение выявили сразу у четырёх игроков: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. У всех болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.



Остальные игроки «Локомотива» сегодня заехали на базу для подготовки к возобновлению нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги, запланированному на 21 июня.