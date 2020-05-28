FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 13:32
0
Печать

В «Локомотиве» еще четверо футболистов заболели коронавирусом

В футбольном клубе «Локомотив» обнаружились новые случаи заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе команды в четверг, 28 мая, заражение выявили сразу у четырёх игроков: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. У всех болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Остальные игроки «Локомотива» сегодня заехали на базу для подготовки к возобновлению нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги, запланированному на 21 июня.

Напомним, что в Российской премьер-лиге зафиксировано уже несколько случаев коронавируса среди футболистов. Первый случай был как раз в «Локомотиве».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний