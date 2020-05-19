Игрок «Рубина» Константин Плиев, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии

«Как себя чувствую? Со мной всё отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня всё засело, но внешне болезнь не проявляется. Незадолго до этого я переболел лёгкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу «Рубина», и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать. В итоге я сдал КТ и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришёл результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с лёгкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок», — рассказал Плиев.

Защитник футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев рассказал о своём самочувствии. В интервью сайту «Спорт Бизнес Online» во вторник, 19 мая, футболист заявил, что проблемы начались с легкой простуды.

По словам футболиста, болезнь протекала практически бессимптомно и прошла за пять дней. Уже четыре дня назад он приступил к пробежкам.

Это второй случай среди футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан.

Напомним, что по решению РФС и РПЛ сезон в чемпионате России по футболу продолжится 21 июня. Руководство лиги разработало специальный план по возвращению, подробнее о котором читайте в материале «Фонтанки».