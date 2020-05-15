Российский футбол теперь уже точно вернется, но без зрителей

Футбольный чемпионат российской премьер-лиги все-таки вернется 21 июня из вынужденной самоизоляции, хоть и немного в непривычном виде. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает все, что известно на данный момент о возвращении, и о том, что не все этому рады.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) в пятницу, 15 мая, было официально решено о возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги. При этом, как подчеркнул президент РФС Александр Дюков, последнее слово остается за государством и региональными органами. Однако вряд ли теперь стоит сомневаться в том, что чемпионат РПЛ будет доигран.

Кроме самого решения о возобновлении сезона, на исполкоме договорились еще о нескольких важных вещах. Наверное, главное — это то, что матчи будут проходить без зрителей. Следить за играми придется дома по телевизору, если к тому времени, конечно, не будут открыты для посещения точки общепита.



Во-вторых, по рекомендации ФИФА, во время матчей можно будет делать до пяти замен вместо прежних трех. Сделано это из-за сжатых сроков турнира, что вызовет дополнительную нагрузку на игроков. Во избежание увеличения продолжительности матчей две дополнительные замены можно делать только во время перерыва.

Был опубликован предварительный план оставшейся части сезона:

23-й тур — 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24-й тур — 28 июня

25-й тур — 1 июля

26-й тур — 5 июля

27-й тур — 8 июля

28-й тур — 12 июля

29-й тур — 15 июля

Полуфинал Кубка России — 18–19 июля

30-й тур — 22 июля

Финал Кубка России — 25 июля.

Тут стоит напомнить, что перед вынужденной паузой удалось определить только одну полуфинальную пару Кубка — «Зенит» — «Спартак». В другом полуфинале подмосковные «Химки» встретятся с победителем четвертьфинала «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), которые сыграют 24 июня.

Радость от возобновления сезона не познают в низших лигах ФНЛ и ПФЛ, чемпионаты которых были объявлены завершенными. По словам Дюкова, клубы на этом уровне из-за недостатка финансов не способны обеспечить необходимые меры безопасности, которые были разработаны РФС.



Итоговые места во втором и третьем дивизионах отечественного футбола будут зафиксированы. Соответственно, в РПЛ выйдут «Ротор» и «Химки», занимающие первые две строчки перед приостановкой сезона. При этом переходные матчи между командами двух лиг отменены. Планируемого расширения РПЛ до 18 команд не будет.

Как подчеркнул Дюков, решение о возобновлении сезона было принято единогласно.

«Такое завершение сезона позволит сохранить целостность и спортивный принцип, определить призеров и участников еврокубков. Во-вторых, это позволит выполнить обязательства перед партнерами, возвращение футбола на телеэкраны даст возможность привлечь тех россиян, которые раньше не интересовались футболом. Если бы футбол не возобновился, мог быть риск замещения его другими интересами у людей», — заявил Дюков журналистам после заседания исполкома.

По его словам, разработан протокол, в котором были учтены основные санитарно-эпидемиологические нормы, а также использован опыт компаний, которые продолжают работать, и чемпионата Германии, который первым в Европе возобновит проведение футбольных матчей. При этом Дюков подчеркнул, что последнее слово остается за правительством России и региональными властями, но учитывая документ, который был опубликован накануне Министерством спорта, о поэтапном отказе от ограничительных мер, вряд ли тут возникнут какие-то препятствия.



Напомним, что еще недавно источники разных СМИ говорили о досрочном завершении сезона в РПЛ. Позиция некоторых клубов вместе с отменой чемпионатов в Бельгии, Нидерландах и Франции создавала не очень благоприятный фон для продолжения. Однако потом бундеслига совместно с вирусологами разработала «Концепцию возвращения», благодаря которой уже в субботу, 16 мая, в Германии пройдут первые футбольные матчи. Вот основные пункты этой концепции:

— в начале мая футболисты прошли три волны тестирования. Те, у кого выявят коронавирус, уходят на двухнедельный карантин;

— полный запрет на рукопожатия, плевки и прочий контакт;

— пресс-конференции проходят только в онлайн-режиме, а сами матчи проходят без зрителей.

Про футбол без болельщиков Дюков уже объявил. Очевидно, что другие пункты, с высокой долей вероятности, будут максимально схожими. Однако противники у президента РФС остаются. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий буквально накануне заявил, что он против продолжения сезона.

«Матчи через два дня на третий, следующий чемпионат стартует через неделю, а в августе все квалификации еврокубков. Мы тогда и здесь не заканчиваем, и новый непонятно когда начинаем. Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Василия Уткина.



Владелец «Спартака» Леонид Федун, сам заболевший коронавирусом, продолжает скептически относиться к идее возобновления чемпионата. В то же время он подтвердил сайту «Р-Спорт», что на исполкоме РФС проголосовал за продолжение сезона ради болельщиков. Странно, учитывая, что матчи будут проходить без зрителей.

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряжённый, и когда игроки выйдут через две-три недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки заболевания, и чемпионат снова прервётся. Мои ожидания: 50 процентов, что доиграем сезон, а 50 процентов — что не доиграем», — заявил Федун.

Ранее более 400 фанатских объединений со всего мира подписали петицию против возобновления чемпионатов без зрителей в своих странах. В петиции сказано, что «футбол без фанатов на стадионе невозможен и никому не нужен».

Большинство подписавшихся родом из Германии, Испании, Италии и Франции. Группировок из России или стран бывшего СНГ в списке нет. Тем не менее в опросе, проведенном популярным телеграм-каналом «OFNEWS / Новости Околофутбола» (более 47 тысяч подписчиков), на вопрос «вы удовлетворены сегодняшним решением исполкома РФС?» с результатом 24 процента победил вариант «мне все равно — футбол без зрителей меня не интересует».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

