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16.05.2020 19:40
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Первый футболист заразился коронавирусом в Российской премьер-лиге

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает РИА Новости в субботу, 16 мая, это первый заболевший COVID-19 футболист в Российской премьер-лиге.

«Да, Фарфан заразился коронавирусом, — подтвердил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков. — Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления. Все остальные игроки в порядке».

Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. В 66 матчах за железнодорожников он отметился 24 голами. В составе «Локомотива» Фарфан выиграл чемпионат России.

Ранее стало известно, что сезон в Российской премьер-лиге продолжится 21 июня. Между тем в Германии уже начали играть.

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