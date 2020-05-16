Первый футболист заразился коронавирусом в Российской премьер-лиге
Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает РИА Новости в субботу, 16 мая, это первый заболевший COVID-19 футболист в Российской премьер-лиге.
«Да, Фарфан заразился коронавирусом, — подтвердил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков. — Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления. Все остальные игроки в порядке».
Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. В 66 матчах за железнодорожников он отметился 24 голами. В составе «Локомотива» Фарфан выиграл чемпионат России.
Ранее стало известно, что сезон в Российской премьер-лиге продолжится 21 июня. Между тем в Германии уже начали играть.