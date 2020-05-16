Первый футболист заразился коронавирусом в Российской премьер-лиге

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает РИА Новости в субботу, 16 мая, это первый заболевший COVID-19 футболист в Российской премьер-лиге.



«Да, Фарфан заразился коронавирусом, — подтвердил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков. — Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления. Все остальные игроки в порядке».

