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16.05.2020 18:45
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В Германии сыграли в футбол впервые с начала эпидемии. С соблюдением коронавирусных ограничений

В чемпионате Германии по футболу (Бундеслига) завершились первые игры после возобновления сезона. Пять из шести матчей, запланированных на 16 мая, стартовали в одно время — в 16:30 по Москве.

Самой результативной получилась игра «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке-04» (Гельзенкирхен). Дортмундцы победили со счетом 4:0.

Другие результаты:

«РБ Лейпциг» - «Фрайбург» 1:1;

«Фортуна» - «Падерборн» 0:0;

«Аугсбург» - «Вольфсбург» 1:2;

«Хоффенхайм» - «Герта» 0:3.

В 19:30 начнется матч «Айнтрахт» – «Боруссия» (Мюнхен).

Все игры проходили без зрителей. Запасные футболисты сидели на скамейках запасных на расстоянии полутора метров друг от друга.

Бундеслига стала первым футбольным чемпионатом в Европе, вернувшимся после приостановки из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что в скором времени продолжатся чемпионаты в Италии, Испании и Англии. Возвращение Российской премьер-лиги запланировано на 21 июня. В России игры также будут проходить без зрителей. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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