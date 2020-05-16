В Германии сыграли в футбол впервые с начала эпидемии. С соблюдением коронавирусных ограничений
В чемпионате Германии по футболу (Бундеслига) завершились первые игры после возобновления сезона. Пять из шести матчей, запланированных на 16 мая, стартовали в одно время — в 16:30 по Москве.
Самой результативной получилась игра «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке-04» (Гельзенкирхен). Дортмундцы победили со счетом 4:0.
Первый мяч «Дортмунда» – чистый кайф. Пас пяткой от Брандта, идеальный прострел Азара и гол Холанда 💥 https://t.co/gzj6WWa9mC#БоруссияШальке pic.twitter.com/RCtRZ0iDUX— Матч ТВ (@MatchTV) May 16, 2020
Другие результаты:
«РБ Лейпциг» - «Фрайбург» 1:1;
«Фортуна» - «Падерборн» 0:0;
«Аугсбург» - «Вольфсбург» 1:2;
«Хоффенхайм» - «Герта» 0:3.
В 19:30 начнется матч «Айнтрахт» – «Боруссия» (Мюнхен).
Все игры проходили без зрителей. Запасные футболисты сидели на скамейках запасных на расстоянии полутора метров друг от друга.
А это скамейка запасных в Дортмунде 😖 pic.twitter.com/yL6nEkDjJM— Sports.ru (@sportsru) May 16, 2020
«Боруссия» показала всему миру, как теперь будут праздноваться голы. Мы не против – главное, что футбол с нами 😍— Матч ТВ (@MatchTV) May 16, 2020
📷 Reuters pic.twitter.com/AaMzzH7DC1
Бундеслига стала первым футбольным чемпионатом в Европе, вернувшимся после приостановки из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что в скором времени продолжатся чемпионаты в Италии, Испании и Англии. Возвращение Российской премьер-лиги запланировано на 21 июня. В России игры также будут проходить без зрителей. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».