Мишустин пообещал выделить 22 млрд рублей для выплат работающим с коронавирусом медикам

Премьер-министр России на заседании правительства рассказал о дополнительных мерах поддержки врачей.



«Важнейший вопрос — это президентские выплаты врачам <...> Сегодня в повестке выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели. Всего это более 22 миллиардов рублей», — заявил 28 мая Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, из этой суммы 2 миллиарда предназначены для 8 субъектов РФ для выплат медработникам за май и июнь. Еще 4,5 миллиарда уйдут на федеральную доплату в 61 регионе. Остальные средства — это резерв, чтобы «ни один работник не остался без денег».

