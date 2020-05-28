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28.05.2020 12:45
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Мишустин пообещал выделить 22 млрд рублей для выплат работающим с коронавирусом медикам

Премьер-министр России на заседании правительства рассказал о дополнительных мерах поддержки врачей.

«Важнейший вопрос — это президентские выплаты врачам <...> Сегодня в повестке выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели. Всего это более 22 миллиардов рублей», — заявил 28 мая Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, из этой суммы 2 миллиарда предназначены для 8 субъектов РФ для выплат медработникам за май и июнь. Еще 4,5 миллиарда уйдут на федеральную доплату в 61 регионе. Остальные средства — это резерв, чтобы «ни один работник не остался без денег».

Президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля, однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.

Генпрокуратура нашла нарушения при выплатах в 10 субъектах РФ, однако Петербурга в списке не оказалось. В середине мая в России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат надбавок медперсоналу.

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Комментарии (1)

Никита Михалков
Тушить пожар бензином это, как минимум, красиво.
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